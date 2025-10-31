Kocaelispor, ilk 8'e girmeyi istiyor

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, ligin devre arasına ilk 8 içinde girmeyi amaçladıklarını söyledi.

Durul, AA muhabirine, 16 yıl sonra Süper Lig'e çıktıkları için yeni bir yapılanma içerisine girdiklerini, kadrolarını planlı şekilde oluşturduklarını söyledi.

"7 MAÇIN 5'İNDE PUANLARIMIZ ÇALINDI"

Ligin ilk 7 haftasında 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde ettiklerini aktaran Durul, "Bu 7 maçın 5'inde puanlarımız çalındı. Kocaelispor iyi bir kadro oluşturdu ama sahada skoru alamaması soru işaretiydi. Hakemlerin kötü yönetimi, sarı ve kırmızı kartlar, pozisyonların es geçilmesi, VAR hakeminin pozisyonlara duyarsız kalması, hakemin VAR'a danışmaması gibi bizi yıpratıcı, caydırıcı eylemlerde bulunuldu. O eylemlerin nereden kaynaklandığını dile getirdik, anlattık. Bugün Türkiye'de devrim niteliğinde bir soruşturma başlatıldı. Puanlarımızın çalınması tescil edilmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"TAKIMIMIZ ARTIK VÜCUT BULDU"

Durul, Kocaelispor'un iyi takım olduğunu herkesin gördüğünü, son 3 maçta kazanılan galibiyetlerin kendileri için sürpriz olmadığını belirtti.

Ligde çıkışlarının devam ettiğine işaret eden Durul, şöyle devam etti:

Takımımız artık vücut buldu. Daha da güçleneceğiz ve iyi hale geleceğiz. Sezon başında Avrupa hedefi koyduk. Bu UEFA Konferans Ligi olur, Avrupa Ligi ya da Şampiyonlar Ligi olur. 1992-1993 sezonda ilk yarıyı lider, sezonu da 4. bitirerek Avrupa'ya gittik. Bunlar bizim için ulaşılamaz şeyler değil. Ligde Avrupa'ya giden takımla, orta sıradaki takım arasında 2-3 puan var. Bizim kümede kalmaya ya da düşmemeye oynamak gibi durumumuz olamaz. 16 yıl sonra Süper Lig'e çıktık, kaldığımız yerden yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda kadro kurduk. Avrupa'ya gitmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz Kocaelispor'uz, genlerimizde bu var.

"MUTLU VE GURURLUYUZ"

Durul, teknik direktör İnan'la iyi bir kadro kurduklarını, İnan'ın futbolu, futbolcuyu, bu kültürü iyi bildiğini anlattı.

Türkiye'nin en iyi taraftar grubuna sahip olduklarını belirten Durul, Türk futbolunda iz bırakmaya devam edeceklerini söyledi.

Durul, ligin ilk devresinin sonuna 7 maç kaldığını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

İlk yarıda ilk 8'in içinde olacağımızı öngörüyorum. Önümüzde 7 maç var. Bütün maçları kazanmak ve yenilmemek için oynayacağız. İsimlere değil, takım oyununa bakıyoruz. Taraftarımızla kenetlenerek ilk yarıyı ilk 8'de bitirme öngörümüz var. Taraftarımız desteğiyle takımımıza önemli katkı sağlıyor. Onların tutkusu tarihten geliyor. Taraftar ve camia olarak başarı iç güdüsüne sahibiz. Onlar takımlarını özveriyle destekliyor. Böyle değerlere sahip tarafın da Türkiye'de örnek ve ilham verici olmalı. Biz de böyle bir taraftara sahip olduğumuz için mutlu ve gururluyuz.

Kent ve kulübün bir vücut haline geldiğine dikkati çeken Durul, tüm bileşenlerin uyum içinde, duygu birliğiyle hareket ettiğini sözlerine ekledi.

KOCAELİSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Süper Lig'e 16 yıl sonra çıkan Kocaelispor, ligde 10 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

İlk 7 haftada galibiyetle tanışamayan Kocaeli temsilcisi, son 3 karşılaşmada 9 puan alarak ligde 10. sıraya yükseldi.