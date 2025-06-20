Kocaelispor, Jovanovic’i renklerine bağladı

Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor, Aleksandar Jovanovic ile prensipte anlaştığını, kulübü Partizan ile de bonservisle ilgili pürüzlerin giderildiğini imzaladıkları sözleşmeyle duyurmuştu.

2 YILLIK İMZALANDI

Sağlık kontrolü için Jovanovic’i kente davet eden Kocaelispor bugün, Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"CAMİAMIZA HOŞ GELDİN JOVANOVIC"

32 yaşındaki kalecinin transferini tamamlayan Kocaelispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Camiamıza hoş geldin Aleksandar Jovanovic. Kulübümüz futbolcu Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.