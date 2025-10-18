Kocaelispor, Konyaspor deplasmanında kazandı

- Kocaelispor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-2 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
- Kocaelispor'un gollerini Tayfur Bingöl (2) ve Habib Keita, Konyaspor'un gollerini Pedrinho ve Umut Nayir attı.
- Bu sonuçla Kocaelispor puanını 8'e çıkarırken, Konyaspor 11 puanda kaldı.
Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ile Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Kocaelispor oldu.
KOCAELİSPOR, 3 GOLLE KAZANDI
Kocaelispor'a galibiyeti getiren goller, 44 ile 71. dakikalarda Tayfur Bingöl ve 63. dakikada Habib Keita'dan geldi.
Konyaspor'un gollerini ise 51. dakikada penaltıdan Pedrinho ve 77. dakikada Umut Nayir kaydetti.
2'DE 2 YAPTILAR
Ligde ilk galibiyetini geçen hafta Eyüpspor karşısında alan Kocaelispor, bu sonuçla birlikte üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 8'e yükseltti.
Ligde 4. mağlubiyetini alan Konyaspor ise 11 puanda kaldı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligde bir sonraki maçta Konyaspor, Beşiktaş ile 3. hafta erteleme mücadelesine çıkacak.
Kocaelispor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.