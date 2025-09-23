Kocaelispor-Rizespor maçında penaltı krizi: Atışın yapılacağı noktaya su döküldü

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Kocaelispor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelmiş sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Kocaelispor'un ilk yarının uzatma dakikalarında kazandığı penaltı ise ortalığı karıştırmıştı.

SÜPER LİG MÜCADELESİNDE ŞAŞKINA ÇEVİREN OLAY

O anlarda iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanmış ve sarı kartlar havada uçuşmuştu.

Hakem Ümit Öztürk’ün VAR odasıyla iletişim halinde olduğu sırada yaşanan bir durum ise günler sonra ortaya çıktı.

RİZESPORLU OYUNCU PENALTI NOKTASINA SU DÖKTÜ

Tribündeki taraftarlar tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, Rizespor forması giyen Giannis Papanikolaou'nun penaltı noktası su döktüğü görüldü.

Papanikolaou'nun penaltı noktasına su döktüğünü gören Kocaelisporlu Show ise rakip futbolcu Giannis’e koşarak müdahalede bulundu.

Yaşananların ardından penaltı bölgesinde bir anda karışıklık çıktı.

"PALUT, BÖYLE KAZANILAN BİR MAÇ İSTEMEYİZ DEMİŞTİ"

Öte yandan Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut konuyla ilgili, “Tüm samimiyetimle söylüyorum ki penaltı noktasına müdahale konusunda bir şey duymadım. Biz buna tahammül edecek bir takım değiliz. Oraya su döküp rakibimizin ayağını kaydırarak kazanılan bir maç biz istemeyiz. Böyle bir şey olursa ilerisi için korkarım. Eğer yedek kulübeden böyle bir şey olduğunu öğrenirsem bunun en sert şekilde cezalandırılmasını sağlayacağım. Bunu derinlemesine araştıracağım” şeklinde konuşmuştu.