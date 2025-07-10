Kocaelispor, Show’u kiraladı

Süper Lig hazırlıklarını Topuk Yaylası’nda sürdüren Kocaelispor, kadrosunu Maccabi Haifa’dan kiraladığı orta saha oyuncusu Show ile güçlendirdi. Sağlık kontrollerini tamamlayan Show, resmi sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Futbolcu Manuel Luis Da Silva Cafumana’nın (Show), 2025-2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu kulübümüzde olacak şekilde geçici transferi konusunda Maccabi Haifa ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncuyla 2025-2026 sezonu sonuna dek sözleşme imzalanmıştır. Camiamıza hoş geldin Show.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

26 yaşındaki Angola doğumlu Show; Lille, Belenenses, Ludogorets, Boavista, Maccabi Haifa ve Dallas gibi kulüplerde forma giydi. Kariyerinde Angola Ligi, Fransa Süper Kupası, Bulgaristan Ligi, Bulgaristan Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları bulunan Show, Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere Avrupa kupalarında 23 maça çıktı. Ayrıca, CAF Dünya Kupası Elemeleri’nde 4, Afrika kupalarında 12, MLS’te ise 7 karşılaşmada görev aldı. Geçtiğimiz sezon 14 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, yeni sezonda Kocaelispor’un başarısı için ter dökecek.