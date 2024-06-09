Kocaelispor'da kongre tek adayla yapıldı 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda vekil başkan Recep Durul, seçilmiş başkan oldu. Kongre öncesi dağıtılan aday listede üye olmayan isimlerin bulunduğu iddiası ise krize neden oldu.

İHA

1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da olağanüstü seçimli genel kurul yapıldı. Bin 527 delegenin 381'inin katıldığı kongrede Kocaelispor Kulübü Vekil Başkanı ve başkan adayı Recep Durul, delegelere seslendi.

Durul, şunları dedi:

Sportif başarının mutlaka olması gerekiyor. Diğer adımların da sağlıklı ilerlemesi için. Sportif başarı için de kurumsal yapı, insan odaklı liyakate dayalı yönetim, futbolun kültürünü ve derinliğini bilen yönetimle doğru yönetim, yönetim becerileri gerekiyor. Takımımızın mühendisliğini elbette Ertuğrul Sağlam yapacak. Ancak futbol bilgisi olan yönetimden ekip de oluşturacağız. Hocamızın kararıyla birlikte en doğru oyuncuyu getireceğiz. Her bölgeye en az 2 oyuncu alacağız ama her bölgeye 4-5 oyuncu almayacağız

"Kesinlikle şampiyonluğa oynayan takım kuracağız"

Şampiyonluğa oynayacak takım kurmak istediklerinin altını çizen Recep Durul, şu ifadeleri kullandı:

Geçen yıl santrafordan çok çektik. Önce iskeleti; kaleci, stoper, 6-8 numara ve santraforu oluşturacağız. Sonra tamamlayıcı yapıyı kuracağız. İddialı bir ekip kuracağız. Tahir başkanımızla konuştuk; kongre sonrası şampiyonluk kadrosunu kuralım diye sözü aldık. ‘Şampiyon takım kuracağız' söylemi buradan gelmektedir. Bu takım aynı zamanda yarışmacı takım da olacak. Geçen dönem bu hataları yaptık. Belirsizlik olduğu zaman nereye vuracağımız belli değil. Ama hedef koyarsak nereye gideceğimiz belli olur. Kesinlikle şampiyonluğa oynayacak takım kuracağız, lig ne kadar zorlu olursa olsun. Biz Kocaelispor'uz. Transferi ve doğru yönetimiyle şampiyonluğa ulaşacağız. Şansımız şu ki 3 takım şampiyon oluyor. Yani 6'da 1 şansımız var. Geçen yılki hatalar kulübümüzü geri götürdü. Aldığımız kararlar Kocaelispor'un menfaatine olmalı. O dönem benim için gitti. 2 maç daha alsak belki de Süper Lig'deydik. Olmadı. Bunda da hayır vardır. Taraftarımızla kenetlenerek sezon sonu hedefimize ulaşacağız. Zaman zaman doğru, bazen de eksik kararlar alabiliriz. Sonucu görmeden yargıya varamayız. Önce başlayalım, aşamasını görelim, sonra yargılayalım. İstikrardan yanayım. Sabır olmadığı zaman bir şey elde edemezsiniz. Bu süreç de sabır gerektiriyor.

"Büyük sponsorluklarımız olacak, sözünü aldık"

Güçlü sponsorluk anlaşmalarına imza atacaklarını dile getiren Durul, şu şekilde konuştu:

Mali konularda; sağlam sponsorluk anlaşmaları yapacağız. Her ne kadar ülkedeki ekonomi nedeniyle kemer sıkmaya gidilse de Kocaelispor büyük camia. Kocaelispor üzerinden katma değerlerini yükseltmek isteyen kurumlar var, görüşüyoruz. Söz aldığımız firmalar var. Müjdeleyebilirim ki büyük sponsorluklarımız olacak. Bunun yanında Tahir başkanımızın yönlendirmesiyle de güzel sponsorluklar olacak. Mali konuda dikkatli olacağız. Sürdürülebilir yapı kuracağız.

"Taraftara görev düşüyor"

Taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu aktaran Durul, şunları dedi:

Sadece stadyuma gelerek tezahürat yapmak taraftarlık değildir. Bağlılığıyla, sahadaki mücadeleyi ateşleyerek, takımıyla birlikte oyuna dahil olmasıdır taraftarlık duygusu. Her ne kadar ayrışma olursa da lütfen bu sezon bunları yapmayalım. Taraftarın çocuğu neyse, benim çocuğum da odur. Tribünden atılan su benim de kafama geliyor. Nedense bunları yapıyoruz. Teknik direktör, futbolcular, yöneticiler, herkes hata yapacaktır. 2.1 puan alan takımlar genelde şampiyon oluyor. Bunun için de sabır gerekli. Bu yüzden taraftarımıza da görev düşüyor. Lütfen su ya da başka madde atmayın, ceza almayalım. Cezası, parası neyse ama tribün boş kalıyor. Bu yüzden fair-play ve seyirci davranışlarıyla, tezahürat ve niteliklerle ilgili eğitimler planlıyoruz.

"Şampiyonluğu Fethiye'de kutlayacağız"

Kocaelispor içine elinden geleni yapacağını vurgulayan Recep Durul, şu sözleri kaydetti:

Uluslararası boyutu düşünerek Kocaelispor'a yakışan büyüklükte hareket etmeliyiz. Hem yönetici, hem taraftar, hem futbolcu. Hepsini bir arada doğru yöneterek Kocaelispor'umuza maksimum fayda sağlamamız gerekiyor. Bu sevda hepimizin. Tüm farklı sesleri tek hale getirmemiz, birleştirmemiz gerekiyor. Bundan sonra inşallah seçilmiş bir başkan olarak Kocaelispor'un kurumsallaşmasını ve tüm branşlarda, tüm aşamalarda başarılı olması, birinci olması için dertleneceğim, inisiyatif alacağım. Kocaelispor içim ne gerekiyorsa yapacağıma söz veriyorum. Hep birlikte Kocaelispor'umuzu yukarıya, şampiyonluklara taşıyacak, Fethiye Caddesi'nde kutlayacağız.

Recep Durul'un yönetim, denetim, disiplin ve sicil kurulları

Yönetim Kurulu Asil: Recep Durul, Ahmet Arık, Ahmet Şahin, Bilal Cem Acar, Engin Arat, Fazile Ayşe Özkurt, Gürhan Darcan, Kadir Genç, Kamil Sert, Kani Furkan Kaçar, Orhan Dönmez, Osman Çakır, Rafet Kırgız, Ramazan Daş, Selçuk Kösemen, Serkan Akpolat, Serkan Bozbağ, Serkan Bulut, Veli Başkurt, Yaşar Can Arslan, Zeynel Abidin Akyol

Yönetim Kurulu Yedek: Okan Yıldırım, Mert Kavşut, Tunç Altın, Menderes Kaya, Veysel Köksal, Cengiz Öztürk, Abdullah Parlak, İsmail Ufuk Duvarcı, Mustafa Şener,

Abdülkadir Yılmaz, Mehmet Kördemir, Ahmet Bilgiç, Tarık Gürgen, Murat Seymen, Halil Yüksel, Mehmet Kut, Özcan Çeliktir, Mustafa Ay, Enes Taban, Ekin Akyollu, Orçun Aygül

Denetleme Kurulu Asil: Ali Karaca, Kıvanç Türkmen, Tekin Polat, Özlem Feyzioğlu, Emre Aydınoğlu. Yedekler: Altan Temirtaş, İsmail Demir, Mehmet Fidan, İsmail Kara, Muharrem Çağlayan

Disiplin Kurulu Asil: Abdullah ERyarsoy, İsmail Taş, Vedat Özdenizer, Şenol Çalım, Muzaffer Gürfidan. Yedek: Halit Gedik, Mesut Baki Efe, Tarık Atasu, İbrahim Varol, Yücel Gül.

Sicil Kurulu Asil: Sinan Üner, M.Tamer Solakoğlu, Yusuf Güneş, Muzaffer Kurt, Özcan Özer. Yedekler: Yasin Çıktay, Cemal Uzun, İsmail Özdemir, Atilla Sevilmiş, Erhan Bilek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)