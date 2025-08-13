Kocaelispor'dan Mateusz Wieteska'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme

16 yıl aradan sonra Trabzonspor deplasmanıyla Süper Lig serüvenine başlayan Kocalispor'da maçın 21. dakikasında sakatlanan Mateusz Wieteska'dan kötü haber geldi.
Kocaelispor, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan defans oyuncusu Wieteska'nın sağ diz ön çapraz bağında kopma tespit edildiğini, futbolcunun tedavisine başlandığını bildirdi.
"TEDAVİSİNE SAĞLIK EKİBİMİZ TARAFINDAN BAŞLANMIŞTIR"
Kulüpten futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada, Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Wieteska'nın, MR görüntülemesinin yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
Tetkikler neticesinde futbolcumuzun sağ diz ön çapraz bağında total rüptür (kopma) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.