Kolombiyalı çocuklar, Galatasaray tesislerini ziyaret edecek

AA & Ensonhaber

Ankara Büyükelçiliği ile Galatasaray Kulübü işbirliğinde düzenlenen program kapsamında, Cesar yönetim bölgesine bağlı Aguachica kasabasında yaşayan 11 çocuk, mayıs ayında İstanbul'u ziyaret edecek.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında Galatasaray tesislerini gezecek olan çocuklar, Galatasaray'da forma giyen Kolombiyalı futbolcular Davinson Sanchez ve Carlos Cuesta ile antrenman yapacak.

"İKİLİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK DİPLOMATİK BOYUT"

Program, ülkenin "Kültür ve Spor Diplomasisi Girişimi" kapsamında düzenleniyor.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı Değişim Koordinatörü Camilo Vizcaya, programın üç boyutlu olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

Galatasaray ile spor eğitimi, gençlerin Türkiye'yi tanıması için kültürel bileşen ve ikili ilişkileri güçlendirecek diplomatik boyut.

"ÇOK DEĞERLİ"

Vizcaya, Galatasaray'da Kolombiya'yı temsil eden futbolcuların çocuklara büyük ilham verdiğini dile getirerek şunları dedi:

Vatandaşlarının uluslararası bir takımda başarı elde ettiğini görmek onlar için çok değerli.

"BİR RÜYANIN GERÇEKLEŞMESİ DEMEK"

Programa katılacak olan 15 yaşındaki Angel David Osorio Barrio ise şunları söyledi:

Sahada olmanın en sevdiğim yanı topa sahip olmanın, pas vermenin, gol atmanın heyecanını hissetmek. Davinson Sanchez gibi milli yıldızımızın oynadığı Galatasaray'da antrenman yapacak olmak bir rüyanın gerçekleşmesi demek.

"DEĞERLİ BİR DEĞİŞİM SÜRECİ OLACAK"

Aguachica Belediyesi Spor Koordinatörü Jorge Camargo ise bu ziyaretin bölge için tarihi bir önem taşıdığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: