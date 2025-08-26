Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş müsabakaları yarın başlayacak. Beşiktaş, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İsviçre'nin Lausanne takımını konuk edecek. Başakşehir ise 2-1 kaybettiği Universitatea Craiova'yı eleyebilmek için Romanya'ya gidiyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde yarın ve perşembe günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak takımlar belli olacak. Beşiktaş, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İsviçre'nin Lausanne takımını 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de konuk edecek. BEŞİKTAŞ BERABERE KALDI, BAŞAKŞEHİR KAYBETTİ İstanbul Başakşehir ise ilk maçta sahasında 2-1 kaybettiği Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da konuk olacak. MAÇ PROGRAMI Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle: Yarın: Riga (Letonya) - Sparta Prag (Çekya): (0-2) Perşembe: Noah (Ermenistan - Olimpija Ljubljana (Slovenya): ( 4-1) Fredrikstad (Norveç) - Crystal Palace (İngiltere): (0-1) Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Wolfsberger (Avusturya): (1-2) RFS (Letonya) - Hamrun Spartans (Malta): (0-1) Rapid Wien (Avusturya) - Györi (Macaristan): (1-2) Beşiktaş - Lausanne-Sport (İsviçre): (1-1) Universitatea Craiova (Romanya) - İstanbul Başakşehir: (2-1) AZ Alkmaar (Hollanda) - Levski Sofya (Bulgaristan): (2-0) CFR Cluj (Romanya) - Hacken (İsveç): (2-7) Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova): (1-2) Brondby (Danimarka) - Strasbourg (Fransa): (0-0) AEK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika): (1-1) Banik Ostrava (Çekya) - Celje (Slovenya): (0-1) Arda (Bulgaristan) - Rakow (Polonya): (0-1) Fiorentina (İtalya) - Polissya (Ukrayna): (3-0) Rayo Vallecano (İspanya) - Neman (Belarus): (1-0) Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda): (1-3) Dinamo City (Arnavutluk) - Jagiellonia (Polonya): (0-3) Virtus (San Marino) - Breidablik (İzlanda) : (1-2) Servette (İsviçre) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): (1-1) Legia Varşova (Polonya) - Hibernian (İskoçya): (2-1) Shamrock Rovers (İrlanda) - Santa Clara (Portekiz): (2-1) Mainz 05 (Almanya) - Rosenborg (Norveç): (1-2) Eshspor Haberleri Fatih Tekke’den 'çatlak kova' hikayesi

