Konferans Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın başlayacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde yarın ve perşembe günü yapılacak müsabakalarla lig aşamasına kalacak takımlar belli olacak.
Beşiktaş, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İsviçre'nin Lausanne takımını 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de konuk edecek.
BEŞİKTAŞ BERABERE KALDI, BAŞAKŞEHİR KAYBETTİ
İstanbul Başakşehir ise ilk maçta sahasında 2-1 kaybettiği Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da konuk olacak.
MAÇ PROGRAMI
Ligde play-off turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
Riga (Letonya) - Sparta Prag (Çekya): (0-2)
Perşembe:
Noah (Ermenistan - Olimpija Ljubljana (Slovenya): ( 4-1)
Fredrikstad (Norveç) - Crystal Palace (İngiltere): (0-1)
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Wolfsberger (Avusturya): (1-2)
RFS (Letonya) - Hamrun Spartans (Malta): (0-1)
Rapid Wien (Avusturya) - Györi (Macaristan): (1-2)
Beşiktaş - Lausanne-Sport (İsviçre): (1-1)
Universitatea Craiova (Romanya) - İstanbul Başakşehir: (2-1)
AZ Alkmaar (Hollanda) - Levski Sofya (Bulgaristan): (2-0)
CFR Cluj (Romanya) - Hacken (İsveç): (2-7)
Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova): (1-2)
Brondby (Danimarka) - Strasbourg (Fransa): (0-0)
AEK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika): (1-1)
Banik Ostrava (Çekya) - Celje (Slovenya): (0-1)
Arda (Bulgaristan) - Rakow (Polonya): (0-1)
Fiorentina (İtalya) - Polissya (Ukrayna): (3-0)
Rayo Vallecano (İspanya) - Neman (Belarus): (1-0)
Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda): (1-3)
Dinamo City (Arnavutluk) - Jagiellonia (Polonya): (0-3)
Virtus (San Marino) - Breidablik (İzlanda) : (1-2)
Servette (İsviçre) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): (1-1)
Legia Varşova (Polonya) - Hibernian (İskoçya): (2-1)
Shamrock Rovers (İrlanda) - Santa Clara (Portekiz): (2-1)
Mainz 05 (Almanya) - Rosenborg (Norveç): (1-2)