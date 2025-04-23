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Konya'da Dursun Özbek ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı

Konya'da Dursun Özbek ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta Konyaspor taraftarları, Dursun Özbek'e tepki gösterdi. O anlar böyle kaydedildi...