Haber Merkezi
Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Galatasaray, Konyaspor'u 5-1 mağlup etti ve 6 yıl aradan sonra finale yükseldi.
Mücadele esnasında tribünlerde flaş bir olay meydana geldi.
TARAFTARLARLA DURSUN ÖZBEK ARASINDA TARTIŞMA
Konyaspor-Galatasaray karşılaşması esnasında taraftarlar ile Dursun Özbek arasında tartışma yaşandı.
Karşılaşmanın devam ettiği süreçte Konyasporlu taraftarlar, Dursun Özbek'in de bulunduğu locaya ağır tepkiler gösterdi.
ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI
Polisin uzun süren müdahalesinin ardından olaylar yatıştı.
Dursun Özbek ve yöneticiler karşılaşma sona ermeden locadan ayrıldı.
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