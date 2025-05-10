Konyaspor 17 yıl sonra art arda 6. kez sahasında galip!
İHA

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, sahasında Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

En son ligde 2007-2008 sezonundan seyircisi önünde galip gelen yeşil-beyazlılar 17 yıl sonra evinde üst üstte 6 lig maçında da galip geldi.

18 PUAN TOPLADILAR

Söz konusu maçlarda 7 kez gol sevinci yaşayan Konya ekibi kalesinde sadece 3 gol görerek 18 puan topladı.

Küme hattından kurtulan Konyaspor, Rizespor maçında aldığı galibiyetle de küme düşmemeyi garantiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor