Konyaspor 17 yıl sonra art arda 6. kez sahasında galip!

İHA
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, sahasında Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
En son ligde 2007-2008 sezonundan seyircisi önünde galip gelen yeşil-beyazlılar 17 yıl sonra evinde üst üstte 6 lig maçında da galip geldi.
18 PUAN TOPLADILAR
Söz konusu maçlarda 7 kez gol sevinci yaşayan Konya ekibi kalesinde sadece 3 gol görerek 18 puan topladı.
Küme hattından kurtulan Konyaspor, Rizespor maçında aldığı galibiyetle de küme düşmemeyi garantiledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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