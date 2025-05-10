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Konyaspor 17 yıl sonra art arda 6. kez sahasında galip!

Konyaspor 17 yıl sonra art arda 6. kez sahasında galip! Konyaspor, 17 yıl sonra üst üste evinde oynadığı 6 lig maçında da galip oldu. Yeşil-beyazlılar, Rizespor karşısında aldığı galibiyetle de küme düşmemeyi matematiksel olarak kesinleştirdi.