Konyaspor, Başakşehir karşısında iki golle güldü

Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı Başakşehir karşı karşıya geldi.
Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu.
Konyaspor, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
KONYASPOR, GOLLERİ İLK YARIDA BULDU
Maçın 16. dakikasında Konyaspor, Alassane Ndao ile 1-0 öne geçti.
İlk yarının uzatma dakikalarında Jerome Opoku'nun kendi kalesine golü farkı ikiye çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi.
FARK 1'E İNDİ
Başakşehir, 57. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle farkı bire indirdi.
KONYASPOR 10 KİŞİ KALDI
Ev sahibi ekipte Enis Bardhi 65. dakikada ikinci sarıdan kariyerinin ikinci kırmızı kartını gördü.
NURİ ŞAHİN YÖNETİMİNDE İLK YENİLGİ
Başakşehir, Nuri Şahin yönetiminde 3. maçında ilk yenilgisini aldı ve 1 maç eksiğiyle 6 puanda kaldı. Konyaspor ise 6 maç sonunda 10 puana ulaştı.
SIRADAKİ MAÇLAR
Ligin sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Başakşehir ise Göztepe'ye konuk olacak.
BAŞAKŞEHİR'DEN PAYLAŞIM
Öte yandan Başakşehir, maçın 16. dakikasında yediği gole itiraz etti.
Konyaspor'un attığı gol öncesinde, ceza sahası içinde Jackson Muleka'nın eline çarpan top Alassane Ndao'nun önünde kaldı. Ndao, önüne düşen topu ağlara gönderirken, Muleka'ya da asist yazıldı.
Gol sonrası büyük tepki gösteren Başakşehir, resmi X hesabından pozisyonun videosunu yayınlayarak "Türk futbolunda bugün elle asist yapıldı!" ifadelerini kullandı.