Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki seslerin nedeni belli oldu

Konyaspor-Fenerbahçe maçı oynandığı sırada stadyumun üzerinden alçak uçuş gerçekleşti. O anlar saniye saniye kameraya böyle yansıdı...
Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısının son bölümünde ise dikkat çeken bir olay yaşandı.
BİR ANDA UÇAK SESİ GELDİ
Golsüz eşitlikle devam eden karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında, zaman zaman F-16 savaş uçaklarının sesini andıran yüksek sesler yayına yansıdı.
Maçı tribünden takip eden taraftarlar ve ekran başındaki izleyiciler, aniden yükselen uçak sesleriyle kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
FUTBOLSEVERLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
O anlarda stadyum çevresinde dikkatler gökyüzüne çevrildi.
Öte yandan stadyumda meydana gelen uçak seslerinin ise Konya 3.Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait jetlerden geldiği tahmin ediliyor.
