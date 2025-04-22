Konyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
Haber Merkezi

Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma, ATV'den canlı yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Adil, Ndao, Oğulcan, Jevtovic, Yasir, Pedrinho, Yusuf, Kramer

Galatasaray: Günay, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Ahmed, Osimhen

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Can Badak
Editor