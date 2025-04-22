Konyaspor - Galatasaray: Muhtemel 11'ler

Haber Merkezi
Galatasaray, Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma, ATV'den canlı yayımlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Bazoer, Adil, Ndao, Oğulcan, Jevtovic, Yasir, Pedrinho, Yusuf, Kramer
Galatasaray: Günay, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Ahmed, Osimhen
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