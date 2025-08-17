Konyaspor, Gaziantep FK'yı 3 golle geçti

Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ile İsmet Taşdemir'in çalıştırdığı Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor, 3-0'lık skorla kazandı.

KONYASPOR 3 GOLLE GÜLDÜ

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri; 18. dakikada Alassane Ndao, 50. dakikada Danijel Aleksic ve 83. dakikada Yhon Andzouana attı.

GAZİANTEP FK PUANLA TANIŞAMADI

Süper Lig'de ilk hafta Eyüpspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Konyaspor, bu sonucun ardından ligde ikide iki yaptı ve 6 puana ulaştı.

Ligde geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybeden Gaziantep FK, iki hafta sonunda puanla tanışamadı.

KONYASPOR'UN MAÇI ERTELENDİ

Konyaspor, ligin 3. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacaktı ancak bu karşılaşma Beşiktaş, Konferans Ligi'nde play-off oynayacağı için ertelendi.

Gaziantep FK gelecek hafta sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.