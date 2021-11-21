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Konyaspor, Rizespor'u 3 golle mağlup etti
Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor sahasında Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 21.11.2021 - 18:09
- Güncelleme : 21.11.2021 - 18:14
Süper Lig'de zirveyi kovalayan Konyaspor, ligin son sırasında bulunan Rizespor ile Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşma golle başladı. 44. saniyede ev sahibi takım Bytyqi ile 1-0 öne geçti. Cikalleshi'nin araya gönderdiği pasta, Umar'ın uzaklaştırmak istediği top Bytyqi'nin önüne düştü. Kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kalan Bytyqi'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0
İlk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
KONYASPOR 3 PUANI 3 GOLLE ALDI
İkinci yarıda Endri Çekici yerine oyuna giren Mpoku, 63'te farkı 2'ye çıkardı. Serdar Gürler ceza sahasının dışından yerden ortaladı. Paul-Jose Mpoku ceza sahası içinde topu ağlarla buluşturdu: 2-0
Mücadeleyi son noktayı Michalak koydu. Polonyalı forvet 90+4'te skoru tayin eden golü kaydetti: 3-0