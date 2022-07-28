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    Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladı

    Yeşil-beyazlı ekip, organizasyonda 3. eleme turuna yükseldi
    • 28.07.2022 - 23:34
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    Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladı

    Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3-0 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Belarus temsilcisi BATE Borisov'u 2-0 yenerek 3. eleme turuna yükseldi.

    İlk yarı

    AA'nın haberine göre; 11. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında kaleci Kudravets topu uzaklaştırdı.

    12. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında kale sahası içinde Cikalleshi topa dokunamadı.

    15. dakikada Gromyko'nun ceza yayının sağ çaprazından sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

    18. dakikada Çekiçi'nin pasında Hadziahmetovic'in uzaktan sert şutunda, kaleci Kudravets güçlükle topu kornere çeldi.

    21. dakikada sol kanattan çizgiye inen Bytyqi'nin ortasında Muric'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Kudravets'te kaldı.

    Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi nde tur atladı #1

    29. dakikada Muric'in kaleye gönderdiği top, kaleci Kudravets'ten döndü. Altıpas üzerinde topla buluşan Çekiçi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

    37. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Muric'in içeriye gönderdiği topun kontrolünü sağlayan Rahmanovic'in dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

    43. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Hadziahmetovic'in sol köşe gönderinden kullandığı kornerde, Calvo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0

    Karşılaşmanın ilk yarısı, Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi nde tur atladı #2

    İkinci yarı

    66. dakikada Çekiçi'nin sağ kanattan pasına hareketlenen Muric'in ayak dışıyla ortasında Cebrail Karayel'in kafa vuruşunda, kaleci Kudravets direk dibinden topu kornere çeldi.

    68. dakikada Muhammet Demir'in uzaktan sert şutunda, kaleci Kudravets gole izin vermedi.

    72. dakikada Konyaspor sahada 10 kişi kaldı. Cikalleshi'nin rakibine müdahalesinin ardından hakem Novak Simovic, bu oyuncuya 2'nci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

    Karşılaşma, Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi nde tur atladı #3

    Arabam.com Konyaspor: 2 - BATE Borisov: 0

    Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

    Hakemler: Novak Simovic, Nikola Djorovic, Milos Simovic (Sırbistan)

    Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel, Adil Demirbağ, Calvo (Dk. 69 Kahraman Demirtaş), Guilherme (Dk. 46 Yasir Subaşı), Hadziahmetovic (Dk. 46 Pavicic), Muric, Çekiçi, Rahmanovic (Dk. 59 Muhammet Demir), Bytyqi (Dk. 59 Amilton), Cikalleshi

    BATE Borisov: Kudravets, Nechaev (Dk. 46 Oreshkevich), Filipovic, Bordachev (Dk. 50 Bane), Malkevich, Dragun (Dk. 60 Sazonchik), Bacharou, Gromyko, Bessmertny, Milic (Dk. 60 Dostanic), Vasilevich (Dk. 65 Sotnikov)

    Goller: Dk. 37 Rahmanovic, Dk. 43 Calvo (Konyaspor)

    Kırmızı kart: Dk. 72 Cikalleshi (Konyaspor)

    Sarı kart: Dk. 73 Çekiçi (Konyaspor)

    Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi nde tur atladı #4


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