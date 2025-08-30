Konyaspor ve Konyaspor yenişemedi

Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, Konyaspor'u konuk etti.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

GÖZTEPE YENİLMEZLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

İlk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Göztepe'yi öne geçiren golü, 50. dakikada Anthony Dennis kaydetti. Konyaspor'a beraberliği getiren gol ise 85. dakikada Tunahan Taşçı'dan geldi. Bu gol, Göztepe'nin bu sezon yediği ilk gol oldu.

Bu sonuçla birlikte 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ile yenilmezlik serisini sürdüren Göztepe, 8 puana yükselerek maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti.

Beşiktaş ile oynayacağı maç ertelenen ve 1 maç eksiği bulunan Konyaspor ise 7 puanla 4. sırada konumlandı.

Ligin 5. haftasında Göztepe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Konyaspor atağında, Ndao'nun sağ kanattan getirip ceza sahası önünden vuruşunda meşin yuvarlak, defansa çarpıp kornere çıktı.

24. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan ortasında defanstan seken top, Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan'ın ceza sahası yayı üzerinden plasesinde meşin yuvarlak, direğin yanından kornere gitti.

31. dakikada Umut Nayir, topu kafayla Aleksici'e indirdi. Aleksic'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi.

40. dakikada Rhaldney'in pasında ceza sahası sol içinde topla buluşan Juan, uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Deniz Ertaş, soluna uzanarak çıkardı.

Göztepeli ve Konyaspor'lu oyuncular sahaya "30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun", pankartıyla çıktı.

Ayrıca, Süper Lig'de 32. sezonunu geçiren Göztepe, bugün TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasıyla ligdeki 1000'inci karşılaşmasını yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Cherni'nin kullandığı korner atışında topla altı pasta buluşan Dennis'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

59. dakikadaOlaitan'ın ceza sahası sağından altı pasa gönderdiği topla buluşan Janderson'un vuruşunda kaleci Deniz Ertaş, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

66. dakikada Göztepe atağında Janderson'un sağ kanattan ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Deniz Ertaş, topu altı pas içerisine çeldi. Juan'ın yakın mesafeden şutunda yine kaleci Deniz Ertaş, topu çıkardı.

71. dakikada topla ceza sahası sağ önünde buluşan Juan'ın şutunda kaleci Deniz Ertaş, topu güçlüklü kornere gönderdi.

85. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası sağ önünde topla buluşan Tunahan Taşçı, rakiplerini çalımlayıp ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 1-1.

