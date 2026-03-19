Konyaspor'a Gençlerbirliği karşısında tek gol yetti

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ile Volkan Demirel'in çalıştırdığı Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi takım oldu.

Konyaspor, konuk ettiği rakibi Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla mağlup etti.

GALİBİYET GOLÜ MULEKA'DAN

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Jackson Muleka attı.

İLHAN PALUT İLE YÜKSELİŞ

Teknik direktör İlhan Palut ile yükselişe geçen ve son 3 maçta 7 puan toplayan Konyaspor, puanını 30'a yükseltti ve küme düşme hattıyla arasına 7 puanlık bir fark koydu.

GENÇLERBİRLİĞİ GOL ATAMIYOR, KAZANAMIYOR

Ligde oynadığı son 6 maçı kazanamayan ve son 5 maçta gol atamayan Gençlerbirliği, 25 puan attı.

Konyaspor, milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.