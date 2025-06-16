Konyaspor’da Recep Uçar ile yola devam kararı!

İHA

Konyaspor’da yapılan olağan genel kurul sonrasında sözleşmesi devam eden Teknik Direktör Recep Uçar ile devam etme kararı alındı.

Yönetim kurulu toplantısı sonrasında bu kararı aldıklarını belirten Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, şu şekilde konuştu:

Ömer Atiker başkanlığında Konyaspor’un yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetime geldik. Başkanımız genel kurulda da söylemişti. Önceliğimiz her zaman için istikrar olacak. Bu çerçevede Recep Uçar hocamızla devam eden bir sözleşmemiz vardı. Yönetim kurulu olarak yaptığımız ilk toplantıda Recep Uçar hocamızla önümüzdeki sezon da devam etme kararı aldık. Camiamız ve Recep Uçar hocamız için hayırlı olsun.

"ŞİMDİDEN BİZE DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Konyaspor’u hak ettiği yerlere getirmek için çalışacaklarını ifade eden Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, şu şekilde konuştu: