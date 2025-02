Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Başkanı Ömer Korkmaz, 23. haftada, deplasmanda 3-2 yenildikleri Kayserispor maçında, attıkları üçün golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesine ilişkin VAR kararına tepki gösterdi.

Konyaspor yönetiminin Kayacık Tesisleri'nde, teknik heyet, futbolcular ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda, Kayserispor maçında yaşananlar, sonrasındaki gelişmeler ve atılacak adımlar değerlendirildi.

"PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİĞİMİZ DÖNEMLERDEN GEÇİYORUZ"

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kulübün hakkını her platformda canla başla savunacaklarını söyledi.

Kayserispor maçında yaşananların ardından tüm kentin kenetlendiğini vurgulayan Korkmaz, şu şekilde konuştu:

"GEREKLİ TEPKİYİ VERDİK"

Ömer Korkmaz, son zamanlarda Konyaspor aleyhine hakem hatalarının artarak devam ettiğini savunarak, şunları kaydettti:

Kayserispor maçıyla artık bu kötü film, senaryo, gözler önüne serildi. Buna her mecrada gerekli tepkiyi verdik. Türkiye Futbol Federasyonuyla bu süreçte hep iletişimde kaldık. Bu konuda kimler hatalıysa gerekli cezaların verileceğini, hatta bu cezaları birlikte organize edebileceğimizi konuştuk. Bu noktada anlaştık. Çarşamba günü TFF başkanımızla Riva'da bu konuyla alakalı bir toplan gerçekleştireceğiz. Orada ne olduysa, her an, her saniye, ne konuşulmuşsa öğrenip oyuncularımızın mücadelesini, alın terini sonuna kadar koruyacağız.