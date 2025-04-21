Kylian Mbappe'nin sahibi olduğu Caen, 40 yıl sonra Fransa 3. Ligi'ne düştü

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Real Madrid'in Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe'nin sahibi olduğu şirket, Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Caen'u satın almıştı.

Yıldız oyuncu, bir ay sonra kulübü sürpriz bir şekilde ziyaret ederek destek mesajı vermişti.

“Burada olmam önemliydi. İnsanlara güvenebilecekleri birinin olduğunu göstermek istedim.” diyen Mbappe, takımın içinde bulunduğu kötü durumun farkında olduğunu ve projeye inandığını vurgulamıştı.

MBAPPE SATIN ALMIŞTI

Mbappe'nin Caen'i, 31 lig maçında sadece 5 galibiyet alabildi ve ligin dibine demir attı.

Cuma günü sahasında Martigues’e 3-0 mağlup olan kulüp, sezonun bitimine haftalar kala matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi.

1984'TEN BU YANA İLK: ÜÇÜNCÜ LİGE DÜŞTÜLER

1984’ten bu yana Fransa’nın ilk iki liginde yer alan Caen’in bu dramatik düşüşü taraftarlar tarafından öfkeyle karşılandı.

Maçın ardından stadyumda açılan pankartlarda hem yönetim hem de futbolcular hedef alındı.