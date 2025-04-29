Lamine Yamal yeni stiliyle ilgili konuştu

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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, basın karşısına çıkarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında saçlarını neden boyattığı hakkında konuşan Yamal, "(Gülerek) Maç gününe kadar zaman daha çabuk geçsin diye yapıyorum. Evde sıkılıyorum sanırım, o kadar." dedi.

"SAÇLARIMI NEDEN Mİ BOYATTIM..."

Real Madrid taraftarlarının kendisi hakkında yaptığı yorumlar hakkında konuşan Yamal, "Kazandığım sürece kimse bana bir şey diyemez. Kazanırlarsa konuşabilirler." ifadelerini kullandı.

İlk Kral Kupası finalinde ve Real Madrid'e karşı oynamanın üzerindeki baskıdan etkilenmediğini dile getiren Yamal, "Bunu baskı olarak görmüyorum, yeni bir deneyim olarak değerlendiriyorum ve tekrar yaşamak isterim. Sadece çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum." dedi.

"MESSİ İLE KENDİMİ KIYASLAMAM"

Kulüp ve futbol efsanesi Lionel Messi ile karşılaştırılmasına yönelik soruları yanıtlayan genç oyuncu, "Kimseyle, hele Messi ile asla kendimi kıyaslamam. Bu tür şeyleri size bırakıyorum. Biz her gün kendimizi daha iyi yapmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Messi'nin Inter'e karşı hiç gol atamamış olması hatırlatıldığında, "Messi o kadar çok takıma gol attı ki, bu belki de tek istisnadır. Umarım ben atarım." şeklinde yanıt verdi.

RAPHINHA'YA TEŞEKKÜR

Basın toplantısındaki son sözlerinde Raphinha'ya özel bir parantez açan Yamal, "Raphinha bizim için çok önemli bir isim. Genç oyuncular olarak onun gibi bir kaptana sahip olmak bizim için büyük bir şans." sözlerini sarf etti.