Landry Dimata'dan Trabzonspor maçı açıklaması

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Samsunspor'u konuk edecek. Bu kritik maç öncesinde Samsunsporlu Landry Dimata, açıklamalarda bulundu.

Belçikalı futbolcu, AA muhabirine, sezonun en önemli maçlarından birini Trabzonspor ile oynayacaklarını söyledi.

"ÇOK İYİ TEMSİL ETTİĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Samsunspor taraftarlarının maçı heyecanla beklediğini aktaran Dimata, şu ifadeleri kullandı:

Bir çok futbolcu arkadaşımın bu tür tansiyonu yüksek maçları oynamayı sever. Tansiyonun ve heyecanın yüksek olduğu maçları her futbolcu oynamak ister. Biz de böyle bir karşılaşma oynayacağız. Ligdeki konumumuza bakacak olursak bugüne kadar takım olarak çok iyi performans sergiledik. Türkiye'nin Karadeniz bölgesini takım olarak çok iyi temsil ettiğimizi söyleyebilirim.