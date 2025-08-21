Lausanne - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Lausanne ile karşı karşıya geliyor...

İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.15'te başlayacak. Mücadele S Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan hakem Sigurd Kringstad düdük çalacak.

Kringstad'ın yardımcılıklarını Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen üstlenecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Lausanne: Letica, Mouanga, Dussenne, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Diakite, Custodio, Oyedeji, Sene

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

Sezona UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e iki maçta da yenilerek başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor.

Beşiktaş, Konferans Ligi'nin 3. eleme turunda İrlanda takımı St. Patrick's'i iki karşılaşmada da yenerek tur atladı. Siyah-beyazlılarda hedef Lausanne'ı da eleyerek adını lig aşamasına yazdırmak.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda Lausanne karşısında Mustafa Hekimoğlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Eyüpspor maçında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan David Jurasek ile aynı müsabakanın ısınma bölümünde sakatlanarak ilk 11'den çıkarılan Ernest Muçi'nin durumunun maç saatinde netlik kazanacağı öğrenildi.

NDIDI VE TAYLAN KADRODA

Beşiktaş'ta yeni transferler Wilfred Ndidi ile Taylan Bulut, UEFA Konferans Ligi listesine eklendi.

Siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına Süper Lig'de ikas Eyüpspor karşısında çıkan oyuncular, Lausanne maçı öncesinde UEFA'ya bildirilen listede yer aldı.

3 MAÇ 3 GALİBİYET

Beşiktaş, Avrupa'da ve Süper Lig'de oynadığı son 3 resmi maçı kazandı.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e kaybettiği 2 karşılaşmanın ardından toparlandı.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda karşılaştığı İrlanda takımı St. Patrick's'i 2 maçta da yenen Beşiktaş, ligde de ikas Eyüpspor'u mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Siyah-beyazlı takım, Lausanne'ı deplasmanda yenerek hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de rövanş öncesinde avantaj elde etmeyi hedefliyor.