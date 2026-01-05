Lazio'dan Fenerbahçe'ye Matteo Guendouzi cevabı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna Samsunspor'dan Anthony Musaba'yla güçlendirerek ilk hamlesini yaptı.

Sarı-lacivertliler Musaba'dan sonra bu kez de gözünü orta saha transferine çevirdi.

Bu kapsamda sarı-lacivertli takım, rotasını İtalya'ya çevirerek Matteo Guendouzi'ye yoğunlaştı.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELDİ İDDİASI

Fenerbahçe'nin adı Matteo Guendouzi ile anılırken hatta teklif yapıldı iddiası da gündeme geldi.

Son olarak ise İtalyan kulübünden konuyla ilgili açıklama geldi.

İtalya Serie A ekibi Lazio'nun Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Guendouzi'nin durumu hakkında net ifadeler kullandı.

"ŞU ANDA AYRILMIYOR, BİR TEKLİF ALMADIK"

Resmi bir teklif almadıklarını söyleyen Fabiani, "Şu anda Guendouzi ayrılmıyor, ayrıca Lazio'nun iyiliği için her şeyi değerlendirmek zorundayız. Fenerbahçe'den resmi bir teklif almadık, şu anda o bir Lazio oyuncusu, ancak bu, teklif gelirse Lazio'nun Castellanos'ta olduğu gibi oyuncuyu da dinleyerek değerlendirmeye almayacağı anlamına gelmez." dedi.