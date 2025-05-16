Leeds United'da Galatasaray krizi

İngiltere'de Premier Lig'e yeniden yükselen Leeds United'ın 24 yaşındaki stoperi Ethan Ampadu'nun oğlunun Galatasaray formalı fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından sıcak gelişmeler yaşandı.

Leeds United taraftarları, Ampadu'nun oğlunun Galatasaray formalı fotoğrafı üzerine sosyal medyada tepki dolu paylaşımlar yaptı.

İngiliz taraftarlar, 2000 yılında İstanbul'da Galatasaray maçı öncesi çıkan kavgada hayatını kaybeden Kevin Speight ve Christopher Loftus'a saygısızlık yapıldığını dile getirdiler.

"SÖZ KONUSU GÖRSELLE HİÇBİR İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Ampadu'ya yönelik tepkilerin artması üzerine Leeds United açıklama yaptı. İngiliz ekibinin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Ethan, birkaç ay önce partnerinden ayrılmıştır ve söz konusu görselle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Ethan, Loftus ve Speight ailelerinin yaşadığı trajik kaybın farkında ve bu konuda hassastır. Kulüp, bu zorlu süreçte Ethan'ın mahremiyetine saygı gösterilmesini rica eder. Kaptanımız, bu sezon saha içinde ve dışında gösterdiği liderlikle kulübe, tarihine ve Leeds topluluğuna olan bağlılığını ortaya koymuştur. Ethan, Leeds United'daki herkesin tam desteğine sahiptir.