Legia Varşova - Samsunspor: Muhtemel 11'ler

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk müsabakasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'ya konuk olacak.
Polonya'nın başkenti Varşova'da Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayımlanacak.
AVRUPA LİGİ'NDE İLK MAÇ
Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard düdük çalacak.
Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ve Alexis Auger üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marc Bollengier olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Legia Varşova: Tobiasz, Pankov, Jedrzejczyk, Kapuadi, Wszolek, Kapustka, Augustyniak, Elitim, Vinagre, Bichakhchyan, Rajovic.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba, Mouandilmadji.
Konferans Ligi'ne kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Legia Varşova maçında kadroda yer almayacak.
SAMSUNSPOR'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR
Karadeniz ekibinde Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa'nın sakatlıkları sürüyor. Tedavileri devam eden 5 oyuncu, Legia Varşova maçında görev yapamayacak.
Leiga Varşova karşılaşmasının Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor, özel uçakla Varşova'ya gidecek.
Bu akşam saatlerinde maçın oynanacağı statta ter idmanı yapacak Karadeniz temsilcisi, maç saatini beklemeye başlayacak.