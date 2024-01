Leonardo Bonucci: Fenerbahçe Türkiye'deki en iyi, en büyük camia

AA

Fenerbahçe'nin İtalyan yıldızı Leonardo Bonucci, şampiyonluğa inandıklarını ve camia olarak bunun için birlikte hareket ederek hedefe odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Süper Lig'de yarın oynayacakları Başakşehir müsabakası öncesi AA muhabirlerinin sorularını yanıtlayan 36 yaşındaki savunmacı, şu şekilde konuştu:

"Hem ligi hem tüm kulvarlardaki kupaları kazanabiliriz"

Samsunspor karşısında 2 puan kaybettiklerini ancak bu durumu pozitife döndürmeleri gerektiğini dile getiren Bonucci, şu değerlendirmede bulundu:

O sonuçtan sonra enerjimizi pozitife dönüştürmek zorundayız. Başakşehir maçından galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Şampiyonluğu elde edebiliriz ama bunu başarmak için beraber kalmamız gerekiyor. 1+1 her zaman 2 etmez, bazen daha fazlasını kazanabilirsiniz. Hem ligi hem tüm kulvarlardaki kupaları kazanabiliriz. Yeter ki birlik olalım.

"Kariyerimde çok fazla kupa kazandım ama bunu asla tek başıma yapamazdım"

Türkiye'de daha önce hiçbir takımdan teklif almadığını anlatan Bonucci, tecrübeli oyunculara sahip olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Dzeko, Tadic, Szymanski, Fred gibi isimler çok kariyerli isimler. Bunlara İrfan Can, Cengiz ve Batshuayi gibi isimleri de ekleyebiliriz. Bu takımdaki herkes çok ama çok önemli. Herkes bu harika takımın bir parçası. Beraberlik çok ama çok önemli. Fark yaratmak, arayı açmak istiyorsanız grup olmanız gerekiyor. Futbolda bireysellik fazla bir şey ifade etmez. Beraber olmak, beraber savaşmak gerekiyor. Hep birlikte başarabiliriz. Tek hedef doğrultusunda çalışmamız gerekiyor, ancak bu şekilde lig şampiyonluğunu elde edebiliriz. Kariyerimde çok fazla kupa kazandım ama bunu asla tek başıma yapamazdım. 11'e karşı 1 kişi hiçbir şey başaramazsınız. Beraber savaşmamız gerekiyor. Hem maçlarda hem de antrenmanlarda her şeyimizi vermemiz gerekiyor.

"Süper Lig, iyi ve kaliteli bir lig"

Fenerbahçe'ye transfer sürecinde ilk olarak Mario Branco ile görüştüklerini aktaran Bonucci, şöyle devam etti:

Fenerbahçe'nin harika bir taraftara sahip olduğunu vurgulayan tecrübeli stoper, yapılacak olası yeni transferlere kendisinin de katkı sunmaktan onur duyacağını kaydetti.

"Burası açıkçası Türkiye'deki en iyi, en büyük camia"

Edin Dzeko'nun kendi transfer sürecinde katkısına değinen Bonucci, şu açıklamada bulundu:

Leonardo Bonucci, teknik direktör İsmail Kartal'ın Fenerbahçe için en iyi seçim olduğunu dile getirdi.

"Fenerbahçe için en iyi seçimin İsmail Kartal olduğunu söyleyebilirim"

Ligde ve Avrupa'da zirvede olduklarını ve teknik direktörlerine karşı olumsuz eleştirileri fazla bulduğunu aktaran Bonucci, şu şekilde görüş belirtti:

Benim açımdan her insan için ilk izlenim çok önemlidir. Fenerbahçe için en iyi seçimin İsmail Kartal olduğunu söyleyebilirim. Camiayı çok iyi tanıyor ve bana göre bu, çok önemli. Taraftarların beklentilerini de biliyor. Bu da çok önemli. Takımdaki herkesle her gün konuşuyor. Sürekli iletişim halinde. Nasıl hissettiğimizi bilmek istiyor. İdmanların da gerçekten kaliteli olduğunu söylemem gerekiyor. Yoğun ve kaliteli antrenmanlar gerçekleştiriyoruz. Maalesef Samsun'a karşı yakaladığımız gol şanslarını değerlendiremedik. Bunları golle neticelendirmemiz gerekiyor. Pozitif olmamız gerekiyor. Hedefimiz var, o hedef doğrultusunda çabalıyoruz. Kenetlenerek aynı hedefe yürümemiz gerekiyor. Mayıs'ta şampiyon olmak istiyoruz, bunu gerçekleştirmek adına her şeyimizi vereceğiz.