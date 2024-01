Leonardo Bonucci'nin kolunda neden aslan dövmesi var? Ensonhaber gerçeğe ulaştı

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Leonardo Bonucci, geçtiğimiz gün özel açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'na konuşan deneyimli savunmacı, "Türkiye'nin en büyük camiası Fenerbahçe." diyerek tartışmaları alevlendirirken sarı-kırmızılı taraftarlar, İtalyan savunmacının sağ kolundaki aslan dövmesine göndermede bulundu.

X (Twitter) başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda konuyu gündeme getiren Galatasaraylılar, "Samandıra'da bir aslan yatıyor." diyerek yıldız futbolcunun dövmesine dikkati çekti.

Bonucci'nin aslan dövmesinin sırrı

Ensonhaber.com Spor muhabiri Ercan Ertan'ın haberine göre; Leonardo Bonucci'nin aslan dövmesinin sebebi de ortaya çıktı.

29 yaşındayken oğlu Matteo'nun hastalanması üzerine futbolu bırakma noktasına gelen İtalyan futbolcu, kötü günleri atlattıktan sonra Juventus ile sözleşme imzalamış ve koluna aslan dövmesi yaptırmıştı.

Bu dövmenin anlamı sorulan Bonucci, şunları söyledi:

Matteo'ya her zaman benim aslanım olduğunu söyledim, bu yüzden duruma rağmen bana kükreyecek gücü buldu. Avrupa şampiyonasından sonra hep birlikteydik ve bir sabah uyandık ve Matteo'nun tuhaf davrandığını gördük. Hastaneye gittik, 25 gün boyunca bir daha çıkmadı.



Açıkçası bu durumlarda öncelikleriniz değişiyor ve her şeye başka bir perspektiften bakıyorsunuz. Sonunda her şey yolunda gittiği için şanslıydık, çünkü böyle anlar sizi gerçekten birleştiriyor. O zamanın korkusu geçtikten sonra omzuma iki aslan dövmesi yaptırdım. Matteo en cesur olanı, Lorenzo ise daha meraklı.