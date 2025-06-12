Leroy Sane: Birçok teklif aldım

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Galatasaray, yeni sezonun ilk transferini resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'le sözleşmesi sona eren Leroy Sane'nin transferini duyurdu.

Alman yıldız, gece yarısı İstanbul'a geldi.

"BİRÇOK TEKLİF VARDI"

Birçok kulüpten teklif aldığını belirten Sane, Galatasaray'ın ısrarının ve kulübün büyüklüğünün tercihinde belirleyici olduğunu ifade etti.

Sane, "Birçok teklif vardı. Ancak Galatasaray bir bütün olarak beni çok etkiledi. Hem atmosfer, hem kulübün büyüklüğü, hem atmosfer ve en önemlisi çok istemeleri beni etkiledi. Çok heyecanlıyım." açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY'IN ATMOSFERİ ETKİLİ OLDU"

Transfer sürecine dair de açıklamalarda bulunan Sane, sarı-kırmızılı kulübün etkileyici yapısına dikkat çekti ve "Galatasaray'ın atmosferi kararımda etkili oldu. Taraftarın önündeki ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

YÖNETİME TEŞEKKÜR ETTİ

Leroy Sane, transferinde emeği geçen isimler için ise "Dursun Özbek, Okan Buruk ve Abdullah Kavukçu'ya da beni Galatasaray'a getirdikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.