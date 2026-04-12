Leroy Sane, bu sezonki 7. golünü attı

Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor ile mücadele etti ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların tek golünü Alman futbolcu Leroy Sane attı.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Müsabakanın 30. dakikasında Ismail Jakobs’un sol kanattan ortasında kale önünde bulunan Sane, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

GOL SAYISINI 7 YAPTI

30 yaşındaki futbolcu böylece hepsi ligde olmak üzere bu sezonki gol sayısını 7’ye çıkardı.

Maça 11’de başlayan Leroy Sane, 90 dakika sahada kaldı.