Leroy Sane, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Haber Merkezi
Süper Lig'de üst üste 3. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, transferde de bombayı patlattı.
Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih formasını terleten Leroy Sane'yi İstanbul'a getirdi.
Gece saatlerinde İstanbul'a inen Sane, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından havaalanında karşılandı.
Leroy Sane daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.
KENDİSİNİ GALATASARAYLI YAPAN SÖZLEŞMEYE İMZAYI ATTI...
Bugün ise Sane sağlık kontrolünden geçti...
Daha sonra kulüp binasına giden Alman yıldız, kendisini 3 yıllığına Galatasaraylı yapan sözleşmeyi imzaladı.
Sane'nin imza töreninden ilk kare geldi.
İşte o an...
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