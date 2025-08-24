Leroy Sane, Kayserispor maçında yıldızlaştı

Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup etti.

Zorlu deplasmanda sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri; 36 ile 46. dakikalarda Eren Elmalı, 86. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Leroy Sane kaydetti.

Galatasaray forması giyen Sane, gösterdiği performansla bu maça damgasını vurmayı başardı.

1 GOL 1 ASİSTLE OYNADI

Alman yıldız, Kayserispor karşılaşmasını 1 gol, 1 asistle tamamladı.

Eren Elmalı'nın attığı ikinci golde asisti yapan Sane, daha sonra siftah yaptı.

Başarılı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü attı.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Sane, 90+2. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Galatasaray'daki üçüncü resmi maçına çıkan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk kez tabelayı değiştirdi.

"HIZLI BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Sane, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Takımın iyi bir seri yakaladığını dile getiren Sane, şu ifadeleri kullandı:

Çok iyi bir his, mutluyum burada olduğum için. Hızlı bir başlangıç yaptık ve 3 galibiyet aldık. Lig devam ediyor. İlk golümü de attım, mutluyum. Şimdi devam etmek istiyoruz. Mutlu bir şekilde önümüzdeki maçlara hazırlanacağız.

"YENİ BİR MEYDAN OKUMA İSTEDİM"

Galatasaray'a geliş sürecine de değinen Alman oyuncu, şunları dedi:

Galatasaray beni çok istedi. Yeni bir ülkeye gelmeyi, yeni bir meydan okumayı ben de istedim. Geçen sene onlara karşı oynarken ne kadar büyük bir takım olduklarını biliyordum. Takıma yardımcı olmak ve birçok kupayı müzemize götürmek istiyorum.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ"

Takım arkadaşlarını da öven Sane, sözlerini şöyle tamamladı: