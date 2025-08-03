Leroy Sane: Maç temposuna ihtiyacım var

Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio ile 2-2 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların yeni transferi Leroy Sane, kısa süreli antrenman sürecine rağmen sahada yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

"MAÇ TEMPOSUNA İHTİYACIM VAR"

Alman yıldız, şu ifadeleri kullandı:

1 hafta 10 günlük antrenman sürecinden sonra maça çıktım. Maç temposuna ihtiyacım var. Ritmi kazandıkça daha fazlası gelecek. Bir an önce ilk lig maçına çıkmak istiyorum. Bugün kaybetmedik en azından, bu bir teselli oldu.

"TARAFTAR ÇOK ETKİLEDİ BENİ"

Transfer sürecinde Galatasaray taraftarının etkisine de dikkat çeken Sane, şunları dedi:

Çok etkili oldular. Sadece o gün değil, daha önce Bayern Münih ile buradayken takımın oyunundan da etkilenmiştim. Taraftar çok etkiledi beni. Çok gol atmak ve bu taraftarı etkilemek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde ve derbilerde bu heyecanı onlarla birlikte yaşamak istiyorum.