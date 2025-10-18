Leroy Sane’den Başakşehir'e 2 gol

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile mücadele etti ve rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ilk golünü Alman futbolcu Leroy Sane attı.

2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Müsabakanın 45+1. dakikasında İlkay Gündoğan’ın pasında sağ tarafından ceza sahası içine giren Sane’nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

Karşılaşmanın 61. dakikasında yine sahneye çıkan Alman futbolcu, Gabriel Sara’nın defansın arkasına attığı pasta topu alıp kale önünde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

GOL SAYISINI 3'E ÇIKARDI

29 yaşındaki futbolcu böylece Galatasaray formasıyla gol sayısını 3’e çıkardı.

Müsabakaya 11’de başlayan Leroy Sane, 86. dakikada yerini Berkan Kutlu’ya bıraktı.

"MİLLİ ARADA OKAN HOCAMIZLA İYİ ÇALIŞTIK"

Sane, deplasmanda Başakşehir karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Sane, iyi bir maç çıkardıklarını vurgulayarak şu ifade ederek, "Çok iyi bir maç geçirdik, özellikle ilk yarıda. İkinci yarı başında biraz aksaklık yaşasak da maç genelinde iyi oynadık. Milli arada Okan Hocamızla birlikte iyi çalıştık ve bu maça da iyi hazırlandık." dedi.

TARAFTARLAR İÇİN AÇIKLAMA

Taraftarın desteğine dikkat çeken Alman yıldız, "Taraftarımız bizim için itici güç oluyor. Her maçta onlarla birlikte daha iyi oynuyoruz. Onları her maça bekliyoruz." şeklinde konuştu.

İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

Takım arkadaşı İlkay Gündoğan hakkında da övgü dolu sözler söyleyen Sane, "İlkay büyük bir oyuncu. City'den, Almanya'dan beraber oynadığımız arkadaşım. Saha içinde ve dışında onunla birlikteyiz. Benim için itici bir güç. Bana hep destek oluyor. Galatasaray'da birlikte oynadığımız için çok mutluyum." dedi.