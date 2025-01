Haberler



Levent Mercan: Her zaman hazır olmaya çalışıyorum Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Levent Mercan, Hatayspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından "Her zaman hazır olmaya çalışıyorum. Her gün çalışıyoruz zaten. Hoca şans verince bu forma için elimden geleni yapmaya çalışırım" dedi.