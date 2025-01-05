Levent Mercan: Her zaman hazır olmaya çalışıyorum

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Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-1 yendi.

Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, açıklamalarda bulundu.

"EN ÖNEMLİSİ 3 PUAN"

Mücadeleyi değerlendiren Mercan, şunları dedi:

Daha üstün bir oyun göstermek isterdik. Çok gol şansı yakaladık ama bizim için en önemlisi 3 puan.

"HER ZAMAN HAZIR OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Bu sezon ligde ilk kez 11'de başlayan sol bek, şu ifadeleri kullandı: