Levent Mercan: Her zaman hazır olmaya çalışıyorum

Haber Merkezi
Süper Lig'in 18. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler, rakibini Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-1 yendi.
Müsabakanın ardından ise Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Levent Mercan, açıklamalarda bulundu.
"EN ÖNEMLİSİ 3 PUAN"
Mücadeleyi değerlendiren Mercan, şunları dedi:
Daha üstün bir oyun göstermek isterdik. Çok gol şansı yakaladık ama bizim için en önemlisi 3 puan.
"HER ZAMAN HAZIR OLMAYA ÇALIŞIYORUM"
Bu sezon ligde ilk kez 11'de başlayan sol bek, şu ifadeleri kullandı:
Her zaman hazır olmaya çalışıyorum. Her gün çalışıyoruz zaten. Hoca şans verince bu forma için elimden geleni yapmaya çalışırım.
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