Levent Mercan: Her zaman oynamak isterim

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Levent Mercan, açıklamalarda bulundu.

"HER ZAMAN OYNAMAK İSTERİM"

Mercan, şunları dedi:

Her zaman oynamak isterim, çok çalışırım. Takıma fayda sağlayabileceğimi antrenmanlarda göstermek isterim. Hocam bana şans verdi, teşekkür ederim. Ben antrenman ya da maçlarda her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. En önemlisi galibiyet... Performansımı hocamız değerlendirecek. Benlik bir şey yok. Ben en iyisini yapmaya çalışırım, umarım yapmışımdır da. Hafta içi hocamla konuşuruz, bakalım ne diyecek.