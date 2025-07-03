Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti

Dünya futbolu yasta...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen 28 yaşındaki Portekizli futbolcu Diogo Jota, bu sabah erken saatlerde Zamora eyaletinde trafik kazası geçirdi.

Kaza, Sanabria'nın Zamora bölgesi yakınlarında, A-52'nin 65. kilometresinde meydana geldi.

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26 yaşındaki kardeşi Andre ile birlikte seyahat eden Jota'nın arabası, yoldan çıkarak alev aldı.

Olaya tanık olanların iddiasına göre araç, alevler içinde kaldı.

Kaza sonrası araç içerisinde bulunan Jota ve kardeşi Andre'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

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Öte yandan Jota'nın ani vefatının ardından ortaya yürek burkan bir detay çıktı.

Diogo Jota'nın, 22 Haziran'da sevgilisi Rute Cardoso ile dünyaevine girdiği öğrenildi.

Dün ise Jota'nın, Instagram hesabından sevgilisi Cardoso'yla evlendiğine dair bir paylaşım yaptığı görüldü.

Jota'nın bu paylaşıma ise, "Asla unutamayacağımız bir gün" notunu düştüğü görüldü.

Ayrıca Diogo Jota ve Rute Cardoso çiftinin üç küçük çocuğunun olduğu da gelen bilgiler arasında.

DİOGO JOTA KİMDİR?

Tam adı Diogo José Teixeira da Silva olan Jota, 4 Aralık 1996’da Portekiz’in Porto şehrinde doğdu. Futbola Paços de Ferreira altyapısında başlayan Jota, 2016’da Atlético Madrid’e transfer oldu, ancak burada düzenli forma şansı bulamadı.

2017’de Wolverhampton Wanderers’a kiralık olarak giden yıldız oyuncu, burada sergilediği etkileyici performansla dikkat çekti. 2018’de Wolves’a kalıcı olarak imza atan Jota, 46 maçta 18 gol atarak takımın Premier Lig’e yükselmesinde önemli bir rol oynadı.

2020 yılında Liverpool’a 41 milyon sterlin (artı bonuslarla 45 milyon sterlin) karşılığında transfer olan Jota, kırmızı formayla 9’u geçtiğimiz sezon olmak üzere toplamda 56 gol attı.

Premier Lig, FA Cup ve Lig Kupası zaferlerinde pay sahibi olan Jota, Portekiz Milli Takımı’nda da 47 maçta 12 gol kaydetti. Dinamik oyun tarzı, bitiriciliği ve sakatlıklarla mücadele etmesine rağmen sahadaki etkisiyle tanınan Jota, Liverpool’un hücum hattında vazgeçilmez bir isimdi.