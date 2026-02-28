Lucas Torreira, bu sezon 3. golünü kaydetti

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile oynadı ve rakibini 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların ikinci golü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira’dan geldi.

GOL NASIL GELİŞTİ?

Mücadelenin 58. dakikada ceza sahası içinde Victor Osimhen’in röveşatasında seken topu alan Torreira, kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 2-1 oldu.

30 yaşındaki futbolcu golden sonra sevincini tribünlere giderek yaşadı.

BU SEZON 3 GOLÜ VAR

Uruguaylı futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 2’ye çıkardı.

Türkiye Kupası’nda da 1 golü bulunan Lucas Torreira, toplam gol sayısını da 3 yaptı.

Torreira ayrıca Sacha Boey’un 45+2. dakikada attığı golde de pası veren futbolcuydu.

Müsabakaya 11’de başlayan Lucas Torreira 79. dakikada yerini İlkay Gündoğan’a bıraktı.

"ZOR BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

Mücadelede 1 gol ve 1 asistlik katkı veren Lucas Torreira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Torreira, "Mutluyuz. Zor bir rakibe karşı oynayacağımızı, iyi oyunları olduğunu biliyorduk. İlk yarıda bizi çok zorladılar. Odaklanmayı ve gelişmeyi bildik. Zor maç olsa da takım olarak iyi oynadık. Çok yorgunduk. Juventus'a karşı 2 tane zor maç oynadık. Taraftarımızın önünde bu büyük maçı çıkarmak ve kazanmak önemliydi." dedi.

"BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLAN 2 KİŞİ BENİ BU FORMAYLA GÖREMEDİ"

Annesi ve anneannesi için duygusal bir açıklama yapan Uruguaylı, "Benim için çok önemli olan 2 kişi beni bu formayla göremedi, gollerimi göremedi. 4 yıldan fazla süredir buradayım. Herkese çok teşekkür ederim. Benim yanımdalardı. Beni çok iyi karşıladılar. Uruguay'da babam, arkadaşlarım, ailem var. Onları da özlemle anıyorum. Bu formayı giyenler arasında dünyanın en mutlu insanı benim." ifadelerini kullandı.

"BU BÜYÜK KULÜP NERELERE GELDİ!"

Lucas Torreira son olarak, "Her gün çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde, ligde galip gelmemiz için taraftar hep destek oluyor. Çok kıymetliler bizim için. Ben takımım için mücadele ediyorum. 3 tane lig şampiyonluğumuz var. Kupalar var. Şampiyonlar Ligi'nde de güzel bir noktadayız. Bu büyük kulüp nerelere geldi, durup keyfini çıkarmamız lazım. Türk bayrağını da orada temsil ediyoruz. Bunun keyfini hep birlikte çıkarmalıyız." sözlerini sarf etti.