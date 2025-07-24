Lucas Torreira vücuduna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı

Süper Lig devi Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, bu sezonki performansıyla takımını şampiyonluğa taşıyan isimlerden olmuştu.

Torreira bu kez saha dışında yaptığı bir hareketle gündemde...

TÜRK BAYRAĞI DÖVMESİ YAPTIRDI

Yıldız futbolcu şimdi de vücuduna Türk bayrağı dövmesi yaptırdı.

Torreira'nın dövmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İşte o dövme...

OYNADIĞI 3 SEZONDA DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Öte yandan Galatasaray, Lucas Torreira'yı 3 sezon önce transfer etmişti.

Uruguaylı futbolcu, oynadığı 3 sezonda da şampiyonluk yaşadı.

Sarı kırmızılı takımın çifte kupayla kapattığı geçen sezon 48 maçta oynayıp 5 gol atmış, 7 de asist yapmıştı.