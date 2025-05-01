Lucas Torreira'dan Fenerbahçe paylaşımı! Rakipler ama asla düşman değiller

Haber Merkezi

2022-2023 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen Uruguaylı oyuncu Lucas Torreira, geçtiğimiz hafta sözleşmesini uzatmıştı.

Sarı-kırmızılıların yıldız ismi kendisi için düzenlenen imza gününde hayranlarıyla bir araya geldi.

Sevenlerine imza dağıtan 29 yaşındaki orta saha, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir kare paylaştı.

"RAKİPLER AMA ASLA DÜŞMAN DEĞİLLER"

Torreira'dan imza almak için gelenlerin arasında Fenerbahçe forması giymiş çocuk bir taraftar da vardı.

Başarılı oyuncu, minik futbolseverin fotoğrafını paylaştığı gönderisine "Rakipler ama asla düşman değiller" notunu düştü.