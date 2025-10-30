Lucas Torreira'dan Türkiye övgüsü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, babasının geçirdiği kalp krizi sonrası ülkesine gitmişti.

Uruguay'da bulunduğu sırada Parque Indart'ta Rock and Gol Futbol'a konuşan tecrübeli orta saha, babasının sağlık durumuna değindi.

Torreira, "Şimdi daha sakin. Evet... Bu tür durumlar her zaman aşırıdır ve uzakta olmak insanı türlü türlü şeyler düşünmeye zorlar. Ama önemli olan yaşlı adamın istikrarlı olması, ailesi ve bolca sevgiyle çevrili olması ki şu anda buna ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

ÜLKESİNİN BASININA KONUŞTU: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİK

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi hakkında konuşan Torreira, Galatasaray'ın bu sezon yakaladığı forma da değindi.

Uruguaylı oyuncu, "Çok iyi bir sezondu. Takım son lig maçını kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi mücadele ettik. Şimdi geri dönme, odaklanma ve gelecek hafta sonu oynanacak önemli maça hazırlanma zamanı." şeklinde konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR ÜLKEDEYİM, SEVGİ DOLU İNSANLARLA BİRLİKTEYİM"

Türkiye'de çok fazla sevgi gördüğünü de belirten Torreira, "Çok güzel bir ülkedeyim, çok sevgi dolu insanlarla birlikteyim ve özellikle ailemin içinde bulunduğu bu dönemde bana çok fazla sevgi gösterdiler. Elimde sadece şükran sözcükleri var" dedi.

Uruguaylı yıldız son olarak Dünya Kupası hedeflerinden de bahsetti: