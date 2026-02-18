Luciano Spalletti hayal kırıklığına uğradı: Spagetti esprisi çokça paylaşıldı Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup ederek büyük bir zafer kazanırken İtalyanların hocası Spalletti, maç sonu büyük üzüntü yaşadı. Mücadele sonrası ise İtalyan hocayla ilgili "Galatasaray Spalletti'yi spagetti yaptı" esprisi gecenin en çok paylaşılanları arasına girdi.