Luciano Spalletti hayal kırıklığına uğradı: Spagetti esprisi çokça paylaşıldı

- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 yenerek büyük bir zafer elde etti.
- Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı.
- Sosyal medyada "Galatasaray, Spalletti'yi spagetti yaptı" esprisi gecenin en fazla paylaşılanları arasında yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada İtalyanları 5-2 mağlup etti.
BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Maç öncesi iddialı açıklamalarda bulunan Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti, hezimete uğradı.
Maç boyunca yerinde duramayan, adeta çılgına dönen İtalyan hocanın, bitiş düdüğüyle birlikte büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
"SPALLETTI'Yİ SPAGETTI YAPTI"
Sosyal medyada İtalyan teknik adamla dalga geçen bazı taraftarlar, "Galatasaray, Spalletti'yi spagetti yaptı" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.
İşte Spalletti esprisiyle ilgili yapılan görsel...