Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou'dan Fenerbahçe'ye ret!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen ve daha sonra Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, yeni teknik direktör için gündeme gelen isimlerden biri Luciano Spalletti olmuştu.

İtalyan teknik adamın Fenerbahçe'ye cevabı ortaya çıktı.

KABUL ETMEDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre, Luciano Spalletti, ailesiyle vakit geçirmek istediğini ve takım çalıştırmak istemediğini Fenerbahçe'ye iletti.

66 yaşındaki teknik adam, konunun yalnızca Fenerbahçe ile ilgili olmadığını, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu da ekledi.

Son olarak İtalya Milli Takımı'nda görev yapan Spalletti, haziran ayında görevinden ayrılmasından bu yana takım çalıştırmıyor.

POSTECOGLOU'DAN DA OLUMSUZ YANIT

Fenerbahçe'ye Spaletti'den sonra Ange Postecoglou'dan olumsuz yanıt geldi.

Son olarak Tottenham'ı çalıştıran Ange Postecoglou, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertlilere cevabını bildirdi.

60 yaşındaki teknik adam, beş büyük ligdeki bazı kulüplerden gelecek teklifleri beklediğini Fenerbahçe'ye bildirdi.

Bu gelişme sonrasında Spaletti'nin ardından Ange Postecoglou da listeden çıkarıldı.