Lukas Podolski'den Leroy Sane paylaşımı

Haber Merkezi

Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların Leroy Sane ile anlaşmasına kayıtsız kalmadı.

Alman isim, sosyal medya hesabından Leroy Sane için paylaşımda bulundu.

SANE PAYLAŞIMI YAPTI

Paylaşımında Leroy Sane'yi etiketleyen Podolski, bu paylaşımına aslan emojisi ekledi ve "Cimbom" yazdı.

Lukas Podolski'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

NELER YAŞANDI?

Sky'da yer alan habere göre, Leroy Sane, Bayern Münih'ten gelen yeni sözleşme teklifini kesin olarak reddetti.

Alman yıldız, Bayern Münih'ten bedelsiz olarak ayrılacak.

Bild'de yer alan habere göre de 29 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğun duyuruldu.

Alman basınındaki haberde, Sane'nin, Bayern Münih'in Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer almasına rağmen turnuvada oynamasının beklenmediği yazıldı.

Sky daha sonra ise Galatasaray'ın Sane ile sözlü olarak anlaşma sağladığını ve imza için İstanbul'da son detayların görüşüldüğünü duyurdu.

Foot Mercato ise Galatasaray'ın Sane'ye yıllık net 11 milyon euro ücret vereceğini ve Alman yıldızla 2028'e kadar sözleşme imzalanacağını duyurdu.