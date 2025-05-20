Mahmut Uslu, kongre için imzasını verdi!

Haber Merkezi

Fenerbahçe eski yönetim kurulu üyesi Mahmut Uslu, İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenlemişti.

Uslu, mevcut yönetimin 7 yıllık süreci, yaşanılanlar, sportif başarısızlık, başlatılan imza kampanyası ve futbol takımıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Uslu, başkan Ali Koç'un görevi bırakması gerektiğini belirterek, başkan adayı olduğunu açıklamıştı.

"SALI GÜNÜ İMZA VERECEĞİM"

Mahmut Uslu, şunları demişti:

Fenerbahçe tarihinde başarısız geçen sezondan 4 ay sonra kongre kararı alma tarihte görülmemiştir. Ali Koç, kongre kararı almazsa salı günü imza vereceğim.

"EYLÜL AYINDA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Daha sonra ise Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını duyurmuştu.

FBTV'ye açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, şu ifadeleri kullanmıştı:

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda olağanüstü seçimli genel kurulu eylül ayında gerçekleştireceğiz. Eylül ayında mali genel kurulumuzla beraber yapacağımız olağanüstü genel kurula dair net tarih, spor yasası ve tüzüğümüzün işaret ettiği doğrultuda belirlenecektir.

İMZA VERDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Mahmut Uslu'dan yeni bir hamle geldi.

Uslu, erken seçim için başlatılan kampanya kapsamında imzasını verdi.