Manchester United, Altay Bayındır'la kazandı

Manchester United ile Fiorentina, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Old Trafford'daki mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi.

Fiorentina, 8. dakikada Simon Sohm'un attığı golle 1-0 öne geçti. Manchester United'a beraberliği getiren golü 25. dakikada kendi kalesine Robin Gosens attı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından penaltılara geçildi.

ALTAY SON PENALTIYI KURTARDI

Manchester United'da mücadeleye ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, Fiorentina'nın son penaltısını kurtardı.

Manchester United, toplam skorda Fiorentina'yı 6-5 mağlup etti.

DZEKO 63 DAKİKA OYNADI

Öte yandan Fiorentina'da Fenerbahçe'den transfer edilen Edin Dzeko, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Dzeko, 63 dakika sahada kaldı.