Manchester United, Victor Osimhen'le ilgili harekete geçti

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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in geleceği henüz netlik kazanmadı.

Son olarak Victor Osimhen için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

Victor Osimhen'in de dahil olduğu bir forvet transferi listesi hazırlayan Manchester United, Nijeryalı futbolcunun transferi için harekete geçti.

ÜNLÜ FRANSIZ BASINI YAZDI: MANU, MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Foot Mercato'ta yer alan habere göre, Manchester United, Victor Osimhen'in transferi için Nijeryalı golcünün menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

Victor Osimhen'in Premier Lig'e transfer olmaya sıcak baktığı ve 26 yaşındaki futbolcunun yıllık 12 milyon euroluk maaşının Premier Lig ekipleri tarafından karşılanabileceği kaydedildi.

OSİMHEN İNGİLTERE'YE SICAK BAKIYOR

Öte yandan Osimhen ile geçen yıl Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in ilgilendiği, golcü futbolcu ile bu yaz Suudi Arabistan'dan ilgilenen takımın Neom olduğu yazıldı.

Öte yandan Galatasaray'da da Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak için çalışmalarına devam ediyor.

37 MAÇTA 33 GOL

Galatasaray'da bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Osmimhen, 33 gol attı ve 8 asist yaptı.

Osimhen, Galatasaray'daki 33 golüyle kariyer rekoru kırmıştı.