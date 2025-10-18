Manisa FK ile Erzurumspor FK yenişemedi

- Manisa FK, Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.
- Maçta Manisa'dan Lois Diony ve Erzurumspor'dan Martin Rodriguez gol attı.
- Manisa FK 9, Erzurumspor 16 puana yükseldi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK, sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi.
Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 tamamlandı.
Manisa FK, 53. dakikada Lois Diony ile 1-0 öne geçti. Erzurumspor'a beraberliği getiren golü 63. dakikada Martin Rodriguez attı.
1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR
Bu sonucun ardından Manisa FK 9, Erzurumspor 16 puana yükseldi.
Manisa FK, ligin bir sonraki haftasında Sarıyer deplasmanına gidecek.
Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.