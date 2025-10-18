Abone ol: Google News

Manisa FK ile Erzurumspor FK yenişemedi

1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK, sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 17:13
  • Manisa FK, Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.
  • Maçta Manisa'dan Lois Diony ve Erzurumspor'dan Martin Rodriguez gol attı.
  • Manisa FK 9, Erzurumspor 16 puana yükseldi.

1. Lig'in 10. haftasında Manisa FK, sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi.

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 tamamlandı.

Manisa FK, 53. dakikada Lois Diony ile 1-0 öne geçti. Erzurumspor'a beraberliği getiren golü 63. dakikada Martin Rodriguez attı.

1'ER PUANIN SAHİBİ OLDULAR

Bu sonucun ardından Manisa FK 9, Erzurumspor 16 puana yükseldi.

Manisa FK, ligin bir sonraki haftasında Sarıyer deplasmanına gidecek.

Erzurumspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.

